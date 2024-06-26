Грибкова Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900 ст.
Отец ребёнка: Грибков Николай Иванович
Рождение ребёнка
1905 ст.
Отец ребёнка: Грибков Николай Иванович
Рождение ребёнка
22.06.1909 ст.
Отец ребёнка: Грибков Николай Иванович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z9-6QV7?i=18&wc=QPG2-SQF%3A1047421401%2C1047424201%2C1047469401%2C1590452425&cc=1931806
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Грибкова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Грибков Николай Иванович
Смерть
Неизвестно