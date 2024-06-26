Грибкова Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибкова Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибков Николай Иванович

Рождение ребёнка
1900 ст.

Сын: Грибков Андрей Николаев

Отец ребёнка: Грибков Николай Иванович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1905 ст.

Сын: Грибков Николай Николаев

Отец ребёнка: Грибков Николай Иванович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.06.1909 ст.

Сын: Грибков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Грибков Николай Иванович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z9-6QV7?i=18&wc=QPG2-SQF%3A1047421401%2C1047424201%2C1047469401%2C1590452425&cc=1931806
Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Грибкова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Грибков Николай Иванович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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