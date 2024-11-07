Нефедова Марина Дмитриевна 1868 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНефедова Марина Дмитриевна

Нефедова Марина Дмитриевна

Место рождения

дер.Гуменки Скопинский уезд Рязанская губерния

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

1886 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Нефедов Дмитрий

Мать: не указана

дер.Гуменки Скопинский уезд Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нефедов Федор Иванович

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нефедов Федор Иванович

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нефедов Федор Иванович

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нефедов Федор Иванович

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нефедов Федор Иванович

Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нефедов Федор Иванович

Рождение ребёнка
24.05.1886

Дочь: Егорова (Нефедова) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Барон Фон Таубе Константин Фердинандович

дер.Гуменки Скопинский уезд Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1899

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нефедов Федор Иванович

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нефедов Федор Иванович

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нефедов Федор Иванович

Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.