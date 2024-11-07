Нефедова Марина Дмитриевна
Место рождениядер.Гуменки Скопинский уезд Рязанская губерния
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Нефедов Дмитрий
Мать: не указана
дер.Гуменки Скопинский уезд Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Рождение ребёнка
Неизвестно
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Рождение ребёнка
Неизвестно
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Рождение ребёнка
Неизвестно
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Рождение ребёнка
Неизвестно
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Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1886
Дочь: Егорова (Нефедова) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Барон Фон Таубе Константин Фердинандович
дер.Гуменки Скопинский уезд Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1899
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Рождение ребёнка
1930
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Рождение ребёнка
1935
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Смерть
Неизвестно