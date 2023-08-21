Локтионов Алексей Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Локтионов Алексей Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1929

Дата смерти

12.12.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
12.12.1976
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