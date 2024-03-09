Хамзина Зифа Абдулхаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамзина Зифа Абдулхаковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1959

Пол

Женский

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1959

Отец: Айнуллин Абдулхак Айнуллаевич

Мать: Айнуллина Халися

Рождение ребёнка
30.05.1984

Сын: Хамзин Равиль Ренатович

Отец ребёнка: Хамзин Ренат Мубинович

Рождение ребёнка
18.09.1987

Сын: Хамзин Булат Ренатович

Отец ребёнка: Хамзин Ренат Мубинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хамзин Ренат Мубинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хамзин Ренат Мубинович

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