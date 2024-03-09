Хамзина Зифа Абдулхаковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1959
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1959
Отец: Айнуллин Абдулхак Айнуллаевич
Мать: Айнуллина Халися
Рождение ребёнка
30.05.1984
Отец ребёнка: Хамзин Ренат Мубинович
Рождение ребёнка
18.09.1987
Отец ребёнка: Хамзин Ренат Мубинович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хамзин Ренат Мубинович