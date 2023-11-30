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Бобылева Раиса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Шустова Елена Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобылева Татьяна Валентиновна

Отец ребёнка: Бобылев Валентин Алексеевич

Рождение ребёнка
20.07.1967

Дочь: Бобылева Елена Валентиновна

Отец ребёнка: Бобылев Валентин Алексеевич

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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