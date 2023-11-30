Бобылева Раиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Шустова Елена Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобылева Татьяна Валентиновна
Отец ребёнка: Бобылев Валентин Алексеевич
Рождение ребёнка
20.07.1967
Дочь: Бобылева Елена Валентиновна
Отец ребёнка: Бобылев Валентин Алексеевич
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно