Казакова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казаков Пётр Андреевич
Базарные Матаки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно