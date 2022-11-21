офицер
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
офицер 181 Виндавского полка в Миттаве
Рождение ребёнка
31.03.1897
Дочь: Лапицкая (Скварчинская) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Skwarczynska (Skwarczynska) Agnieszka
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
Неизвестно