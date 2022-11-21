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офицер

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1880 и 1882 г.р.

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Skwarczynska (Skwarczynska) Agnieszka

Работа или профессия
Неизвестно
офицер 181 Виндавского полка в Миттаве
Рождение ребёнка
31.03.1897

Дочь: Лапицкая (Скварчинская) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Skwarczynska (Skwarczynska) Agnieszka

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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