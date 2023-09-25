Анисимова (Мазаникова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисимова (Мазаникова) Татьяна Ивановна

Анисимова (Мазаникова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

16.08.1993

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Мазаникова Иван

Мать: Мазаникова Мария

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
04.11.1964

Муж: Фролов Вадим

Рождение ребёнка
27.12.1967

Дочь: Фролова (Зимина) Инна Вадимовна

Отец ребёнка: Фролов Вадим

Развод
07.06.1974

Муж: Фролов Вадим

Бракосочетание
27.11.1981

Муж: Анисимов Валентин

Смерть
16.08.1993

Мы используем куки для улучшения работы сайта.