Анисимова (Мазаникова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смерти16.08.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: Мазаникова Иван
Мать: Мазаникова Мария
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
04.11.1964
Муж: Фролов Вадим
Рождение ребёнка
27.12.1967
Дочь: Фролова (Зимина) Инна Вадимовна
Отец ребёнка: Фролов Вадим
Развод
07.06.1974
Муж: Фролов Вадим
Бракосочетание
27.11.1981
Муж: Анисимов Валентин
Смерть
16.08.1993