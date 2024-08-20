Денисов Нестор Киприянович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Денисов Киприян Иудович
Мать: Денисова Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Денисова Агафья
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Денисова) Федора Нестеровна
Мать ребёнка: Денисова Агафья
Рождение ребёнка
1907
Сын: Денисов Феодосий Нестерович
Мать ребёнка: Денисова Агафья
Смерть
Неизвестно