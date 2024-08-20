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Денисов Нестор Киприянович

Место рождения

Топольное, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Денисов Киприян Иудович

Мать: Денисова Ульяна

Топольное, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Агафья

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Денисова) Федора Нестеровна

Мать ребёнка: Денисова Агафья

Топольное, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1907

Сын: Денисов Феодосий Нестерович

Мать ребёнка: Денисова Агафья

Топольное, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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