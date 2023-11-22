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Шарыгин Авенир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1934

Дата смерти

10.12.1984

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1934

Отец: Шарыгин Николай Александрович

Мать: Шарыгина Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
09.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарыгина Любовь Николаевна

Большое Шарыгино, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
20.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарыгина Любовь Николаевна

Большое Шарыгино, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарыгина Любовь Николаевна

Смерть
10.12.1984
Кикнур, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Похороны
Неизвестно
Кикнур, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
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