Шарыгин Авенир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1934
Дата смерти10.12.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1934
Рождение ребёнка
09.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шарыгина Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
20.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шарыгина Любовь Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.12.1984
Похороны
Неизвестно