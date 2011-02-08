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Зайцев Владислав Анатольевич
Зайцев Владислав Анатольевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.02.2011
Пол
Мужской
Отец
Зайцев Анатолий Васильевич
1977 г.р.
Мать
Кодолова (Кодолова) Яна Валерьевна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.2011
Отец:
Зайцев Анатолий Васильевич
Мать:
Кодолова Яна Валерьевна
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