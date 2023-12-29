Свешников Пётр Ефимович
Место рожденияКунгур, Сибирская Губерния Российская Империя
Дата рождения1736
Дата смертиПосле 1800
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Свешников Ефим Иванович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1758
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Свешникова) Елена Петровна
Мать ребёнка: Свешникова (Лукиных) Варвара Алексеевна
Смерть
После 1800