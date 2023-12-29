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Свешников Пётр Ефимович

Место рождения

Кунгур, Сибирская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1736

Дата смерти

После 1800

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Свешников Ефим Иванович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1758

Жена: Свешникова (Лукиных) Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Свешникова) Елена Петровна

Мать ребёнка: Свешникова (Лукиных) Варвара Алексеевна

Смерть
После 1800

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