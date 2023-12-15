Халимзада Сабит кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Фархиямал Мухаметгарей кызы
Отец ребёнка: Мухаметгарей Исмагил углы
Рождение ребёнка
1856
Сын: Мухаметсалим Мухаметгарей углы
Отец ребёнка: Мухаметгарей Исмагил углы
Рождение ребёнка
1859
Сын: Мухаметгали Мухаметгарей углы
Отец ребёнка: Мухаметгарей Исмагил углы
Смерть
Неизвестно