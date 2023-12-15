Халимзада Сабит кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халимзада Сабит кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаметгарей Исмагил углы

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Фархиямал Мухаметгарей кызы

Отец ребёнка: Мухаметгарей Исмагил углы

Рождение ребёнка
1856

Сын: Мухаметсалим Мухаметгарей углы

Отец ребёнка: Мухаметгарей Исмагил углы

Рождение ребёнка
1859

Сын: Мухаметгали Мухаметгарей углы

Отец ребёнка: Мухаметгарей Исмагил углы

Смерть
Неизвестно

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