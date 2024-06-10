Глазунов (Лапина) Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлазунов (Лапина) Татьяна Дмитриевна

Глазунов (Лапина) Татьяна Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1900

Дата смерти

12.01.1967

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1900

Отец: Лапин Дмитрий Михайлович

Мать: Лапина (Залетова) Марфа Симеоновна

Рождение ребёнка
10.04.1929

Дочь: Бабушкина (Глазунова) Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Глазунов Василий Константинович

Шилан, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.09.1934

Дочь: Гуляева (Глазунова) Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Глазунов Василий Константинович

Шилан, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.07.1936

Сын: Глазунов Илья Васильевич

Отец ребёнка: Глазунов Василий Константинович

Шилан, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.10.1938

Сын: Глазунов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Глазунов Василий Константинович

Шилан, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
12.01.1967

Мы используем куки для улучшения работы сайта.