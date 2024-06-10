Глазунов (Лапина) Татьяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1900
Дата смерти12.01.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1900
Рождение ребёнка
10.04.1929
Дочь: Бабушкина (Глазунова) Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Глазунов Василий Константинович
Рождение ребёнка
23.09.1934
Дочь: Гуляева (Глазунова) Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Глазунов Василий Константинович
Рождение ребёнка
25.07.1936
Отец ребёнка: Глазунов Василий Константинович
Рождение ребёнка
30.10.1938
Сын: Глазунов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Глазунов Василий Константинович
Смерть
12.01.1967