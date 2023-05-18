Дыбанина (Кайрова) Пракседа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дыбанина (Кайрова) Пракседа Петровна

Место рождения

Саркани

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Саркани
Рождение ребёнка
15.07.1859

Сын: Дыбанин Игнатий Матвеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Дубинова, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
01.12.1862

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Дубинова, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
1868 ст.

Дочь: Катковская Юлия Матвеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.02.1875

Сын: Дыбанин Викентий Матвеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Дубинова, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
21.04.1877

Дочь: Змичеревская Елена Матвеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Дубинова, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
02.12.1879

Дочь: Василевская Павлина Матвеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
14.04.1882

Сын: Дыбанин Иван Матвеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Дубинова, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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