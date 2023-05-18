Дыбанина (Кайрова) Пракседа Петровна
Место рожденияСаркани
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.07.1859
Сын: Дыбанин Игнатий Матвеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.12.1862
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1868 ст.
Дочь: Катковская Юлия Матвеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.02.1875
Сын: Дыбанин Викентий Матвеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.04.1877
Дочь: Змичеревская Елена Матвеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.12.1879
Дочь: Василевская Павлина Матвеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
14.04.1882
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно