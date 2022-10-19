Алексеева Елена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1978
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.06.2004
Дочь: Алексеева Нарыйа Прокопьевна
Отец ребёнка: Алексеев Прокопий Николаевич
Рождение ребёнка
17.12.2006
Дочь: Алексеева Сандаара Прокопьевна
Отец ребёнка: Алексеев Прокопий Николаевич
Рождение ребёнка
26.04.2011
Сын: Алексеев Артур Прокопьевич
Отец ребёнка: Алексеев Прокопий Николаевич