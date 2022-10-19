Алексеева Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Елена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1978

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1978

Отец: Бурнашев Алексей Алексеевич

Мать: Горохова Евдокия Гаврильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Прокопий Николаевич

Рождение ребёнка
14.06.2004

Дочь: Алексеева Нарыйа Прокопьевна

Отец ребёнка: Алексеев Прокопий Николаевич

Рождение ребёнка
17.12.2006

Дочь: Алексеева Сандаара Прокопьевна

Отец ребёнка: Алексеев Прокопий Николаевич

Рождение ребёнка
26.04.2011

Сын: Алексеев Артур Прокопьевич

Отец ребёнка: Алексеев Прокопий Николаевич

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