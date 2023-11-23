Смирнова (Розова) Елена Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Розов Николай Васильев
Мать: Мария Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Николай Константинов
Отец ребёнка: Смирнов Константин Иоаннов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Смирнова) Лидия Константинова
Отец ребёнка: Смирнов Константин Иоаннов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солярская (Смирнова) Фаина Константинова
Отец ребёнка: Смирнов Константин Иоаннов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Смирнова) Анна Константинова
Отец ребёнка: Смирнов Константин Иоаннов
Рождение ребёнка
28.10.1884
Сын: Смирнов Дмитрий Константинов
Отец ребёнка: Смирнов Константин Иоаннов
Рождение ребёнка
02.03.1892
Сын: Смирнов Геннадий Константинов
Отец ребёнка: Смирнов Константин Иоаннов
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Смирнова) Мария Константинова
Отец ребёнка: Смирнов Константин Иоаннов
Смерть
Неизвестно