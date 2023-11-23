Смирнова (Розова) Елена Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Розова) Елена Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Розов Николай Васильев

Мать: Мария Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Николай Константинов

Отец ребёнка: Смирнов Константин Иоаннов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Смирнова) Лидия Константинова

Отец ребёнка: Смирнов Константин Иоаннов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солярская (Смирнова) Фаина Константинова

Отец ребёнка: Смирнов Константин Иоаннов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Константин Иоаннов

Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Смирнова) Анна Константинова

Отец ребёнка: Смирнов Константин Иоаннов

Рождение ребёнка
28.10.1884

Сын: Смирнов Дмитрий Константинов

Отец ребёнка: Смирнов Константин Иоаннов

Рождение ребёнка
02.03.1892

Сын: Смирнов Геннадий Константинов

Отец ребёнка: Смирнов Константин Иоаннов

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Смирнова) Мария Константинова

Отец ребёнка: Смирнов Константин Иоаннов

Смерть
Неизвестно

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