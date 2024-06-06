Михаил Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДВ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Мать ребёнка: (Лисова) Анисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрий

Мать ребёнка: (Лисова) Анисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Витя

Мать ребёнка: (Лисова) Анисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий

Мать ребёнка: (Лисова) Анисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Лисова) Анисия

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