Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Мать ребёнка: (Лисова) Анисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрий
Мать ребёнка: (Лисова) Анисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Витя
Мать ребёнка: (Лисова) Анисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий
Мать ребёнка: (Лисова) Анисия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Лисова) Анисия