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Баранов Поликарп Лупов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Луп Сидоров

Мать: Ирина Емельянова

Бракосочетание
28.10.1801 ст.

Жена: Баранова Евдокия Анофриева

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Метрика Надеждино 1801 | НАРБ Ф 294 О 1 Д 337 | Лист 3об | №18 28 октября | Сочетался законым браком отрок Поликарп Лупов 20 лет со отроковицею онаго ж села крестьянина Анофрия Минева з дочерью ево Ав... Показать все
Рождение ребёнка
24.06.1803 ст.

Сын: Баранов Иван Поликарпович

Мать ребёнка: Баранова Евдокия Анофриева

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.1805 ст.

Дочь: Луппа Поликарповна

Мать ребёнка: Баранова Евдокия Анофриева

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1808 ст.

Дочь: Чугункина Мария Поликарповна

Мать ребёнка: Баранова Евдокия Анофриева

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1813 ст.

Сын: Баранов Мирон Поликарпов

Мать ребёнка: Баранова Евдокия Анофриева

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Метрика Надеждино 1813 | НАРБ Ф 294 О 1 Д 337 | №8 26/28 мая | У кого кто родился: Села Надежина у крестьянина Карпа Лупова родился сын Мирон Молитствовал и крестил священник Иоан Кибардин с причетник... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1816 ст.

Дочь: Евдокия Поликарповна

Мать ребёнка: Баранова Евдокия Анофриева

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.05.1818 ст.

Дочь: Буреева Елена Поликарповна

Мать ребёнка: Баранова Евдокия Анофриева

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.08.1821 ст.

Сын: Баранов (лупов) Фрол Поликарпович

Мать ребёнка: Баранова Евдокия Анофриева

Анненково, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин помещичий
Смерть
1849
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