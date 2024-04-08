Баранов Поликарп Лупов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Луп Сидоров
Мать: Ирина Емельянова
Бракосочетание
28.10.1801 ст.
Метрика Надеждино 1801 | НАРБ Ф 294 О 1 Д 337 | Лист 3об | №18 28 октября | Сочетался законым браком отрок Поликарп Лупов 20 лет со отроковицею онаго ж села крестьянина Анофрия Минева з дочерью ево Ав... Показать все
Рождение ребёнка
24.06.1803 ст.
Сын: Баранов Иван Поликарпович
Мать ребёнка: Баранова Евдокия Анофриева
Рождение ребёнка
13.12.1805 ст.
Дочь: Луппа Поликарповна
Мать ребёнка: Баранова Евдокия Анофриева
Рождение ребёнка
22.07.1808 ст.
Дочь: Чугункина Мария Поликарповна
Мать ребёнка: Баранова Евдокия Анофриева
Рождение ребёнка
26.05.1813 ст.
Мать ребёнка: Баранова Евдокия Анофриева
Метрика Надеждино 1813 | НАРБ Ф 294 О 1 Д 337 | №8 26/28 мая | У кого кто родился: Села Надежина у крестьянина Карпа Лупова родился сын Мирон Молитствовал и крестил священник Иоан Кибардин с причетник... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1816 ст.
Дочь: Евдокия Поликарповна
Мать ребёнка: Баранова Евдокия Анофриева
Рождение ребёнка
19.05.1818 ст.
Дочь: Буреева Елена Поликарповна
Мать ребёнка: Баранова Евдокия Анофриева
Рождение ребёнка
20.08.1821 ст.
Сын: Баранов (лупов) Фрол Поликарпович
Мать ребёнка: Баранова Евдокия Анофриева
Анненково, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин помещичий
Смерть
1849