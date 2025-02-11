(Копкина) Мария Антонова 18.01.1872 — найти родственников по фамилии на Familio

(Копкина) Мария Антонова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 18.01.1872, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 16.12.1874, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Копкин Антон Иванов1835 г.р.
Мать
Копкина Аксинья Николаева1834 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1872

Отец: Копкин Антон Иванов

Мать: Копкина Аксинья Николаева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
16.12.1874
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От поноса

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