(Копкина) Мария Антонова
женский, родилась 18.01.1872, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 16.12.1874, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецКопкин Антон Иванов1835 г.р.
МатьКопкина Аксинья Николаева1834 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1872
Отец: Копкин Антон Иванов
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
16.12.1874
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область