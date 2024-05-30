Солопенков Виктор Пантелеевич 1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Солопенков Виктор Пантелеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Солопенков Пантелей Андреевич

Мать: Солопенкова (Телегина) Мария Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лида Лида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солопенкова Елена Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солопенков Евгений Викторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1944

Дочь: Солопенкова Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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