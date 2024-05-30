Солопенков Виктор Пантелеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лида Лида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солопенкова Елена Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солопенков Евгений Викторович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1944
Дочь: Солопенкова Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно