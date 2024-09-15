Богомолова Евдокия Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Киндинова (Богомолова) Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Богомолов Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
15.06.1890
Сын: Богомолов Павел Александрович
Отец ребёнка: Богомолов Александр Тимофеевич
Смерть
Неизвестно