Богомолова Евдокия Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомолова Евдокия Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомолов Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Киндинова (Богомолова) Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Богомолов Александр Тимофеевич

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.06.1890

Сын: Богомолов Павел Александрович

Отец ребёнка: Богомолов Александр Тимофеевич

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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