Голубь Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубь Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1988 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1988

Дочь: Смолина Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Самойлюк Надежда Геннадьевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самойлюк Надежда Геннадьевна

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