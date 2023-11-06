Голубь Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.05.1988
Дочь: Смолина Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Самойлюк Надежда Геннадьевна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Самойлюк Надежда Геннадьевна