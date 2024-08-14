Бутко Олег Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1967
Отец: Бутко Юрий Григорьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
09.06.1990
Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.10.1991
Дочь: Волкова (Бутко) Екатерина
Мать ребёнка: Бутко (Полуэктова) Лариса Митрофановна
Рождение ребёнка
24.11.1995
Сын: Бутко Даниил
Мать ребёнка: Бутко (Полуэктова) Лариса Митрофановна