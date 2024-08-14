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Бутко Олег Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1967

Пол

Мужской

Отец

1942 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1967 г.р.

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1967

Отец: Бутко Юрий Григорьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
09.06.1990

Жена: Бутко (Полуэктова) Лариса Митрофановна

Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.10.1991

Дочь: Волкова (Бутко) Екатерина

Мать ребёнка: Бутко (Полуэктова) Лариса Митрофановна

Рождение ребёнка
24.11.1995

Сын: Бутко Даниил

Мать ребёнка: Бутко (Полуэктова) Лариса Митрофановна

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