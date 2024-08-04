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Преловский Константин Иннокентьевич

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

26.02.1900

Дата смерти

04.03.1900

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Не указаны

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1900

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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Крещение
28.02.1900
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Восприемники: сын дворянина Константин Константинович Идловский и дочь Олекминского купца Людмила Михайловна Потапова. Метрические книги Михайло Архангельской, Сретенской, Благовещен... Показать все
Смерть
04.03.1900
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Метрические книги Михайло Архангельской, Сретенской, Благовещенской, Александро-Невской при резервном батальоне, Вознесенской монастырской, Борисо-Глебской церкви г. Иркутска (1900 г.) 1 января 1900 —... Показать все
Похороны
05.03.1900
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Метрические книги Михайло Архангельской, Сретенской, Благовещенской, Александро-Невской при резервном батальоне, Вознесенской монастырской, Борисо-Глебской церкви г. Иркутска (1900 г.) 1 января 1900 —... Показать все

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