Клименко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлименко Александр

Клименко Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1954 г.р.
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Дети

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Добавил:

ЮЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлова (Ромазанова) Лилия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова (Ромазанова) Лилия

Смерть
Неизвестно

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