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Григорьева Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1948

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1970

Дочь: Аверьянова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Григорьев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
05.11.1974

Сын: Григорьев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Григорьев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Григорьев Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Николай Николаевич

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