Григорьева Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.02.1970
Дочь: Аверьянова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Григорьев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
05.11.1974
Сын: Григорьев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Григорьев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Григорьев Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно