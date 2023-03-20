(Баклушина) Наталья Леонтьева
женский, родилась 24.08.1867, Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
умерла Неизвестно
МатьАкилина Алексеева1844 г.р.
ОтецЛеонтий Григорьев01.05.1840 г.р.
Супруги
Иван МакарьевНеизвестно г.р.
Дети
Николай Иванов20.05.1892 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
24.08.1867
Отец: Леонтий Григорьев
Мать: Акилина Алексеева
Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
10.05.1891
Муж: Иван Макарьев
Рождение ребёнка
20.05.1892
Сын: Николай Иванов
Отец ребёнка: Иван Макарьев
Пыжелохта, Антушевская волость, Белозерский уезд
Смерть
Неизвестно