(Баклушина) Наталья Леонтьева 24.08.1867 — найти родственников по фамилии на Familio

(Баклушина) Наталья Леонтьева

Автор
ИБ
Баклушина И.

женский, родилась 24.08.1867, Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

умерла Неизвестно

Мать
Акилина Алексеева1844 г.р.
Отец
Леонтий Григорьев01.05.1840 г.р.
Супруги
Иван МакарьевНеизвестно г.р.
Дети
Николай Иванов20.05.1892 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1867

Отец: Леонтий Григорьев

Мать: Акилина Алексеева

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Бракосочетание
10.05.1891

Муж: Иван Макарьев

Рождение ребёнка
20.05.1892

Сын: Николай Иванов

Отец ребёнка: Иван Макарьев

Пыжелохта, Антушевская волость, Белозерский уезд

Смерть
Неизвестно

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