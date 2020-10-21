Петрова (Екимова) Тамара Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1943
Дата смерти21.10.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.08.1971
Дочь: Боголюбова Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Петров Владимир Александрович
Рождение ребёнка
06.04.1978
Сын: Петров Денис Вдадимирович
Отец ребёнка: Петров Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.10.2020