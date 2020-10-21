Петрова (Екимова) Тамара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Екимова) Тамара Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1943

Дата смерти

21.10.2020

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1971

Дочь: Боголюбова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Петров Владимир Александрович

Рождение ребёнка
06.04.1978

Сын: Петров Денис Вдадимирович

Отец ребёнка: Петров Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Владимир Александрович

Смерть
21.10.2020
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