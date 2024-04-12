Иван Матвеев
Место рождения
Дата рождения14.09.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1812
Отец: Матвей Назаров
Мать: Анна Никитина
Крещение
14.09.1812
Godparents:Восприемником был того ж села дворовый человек Михаил Михайлов | ф.607, оп.1, д.1592 (1811-1822) (мф) | Именные списки родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Б... Показать все
Бракосочетание
?.11.1832
Жена: Аграфена Иванова
Witnesses:крестьянин Филипп Матвеев, Калиний Михайлов, Михаил Архипов, Петр Филиппов, Василий Корнеев, Михаил Петров | Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.... Показать все
Смерть
Неизвестно