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Иван Матвеев

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

14.09.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1768 г.р.

Мать

1773 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1812

Отец: Матвей Назаров

Мать: Анна Никитина

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Крещение
14.09.1812
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Godparents:Восприемником был того ж села дворовый человек Михаил Михайлов | ф.607, оп.1, д.1592 (1811-1822) (мф) | Именные списки родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Б... Показать все
Бракосочетание
?.11.1832

Жена: Аграфена Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Witnesses:крестьянин Филипп Матвеев, Калиний Михайлов, Михаил Архипов, Петр Филиппов, Василий Корнеев, Михаил Петров | Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.... Показать все
Смерть
Неизвестно
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