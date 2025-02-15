Чернов (Черноносов) Андрей Григорьевич Около 1842 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чернов (Черноносов) Андрей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

25.05.1913

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Чернов (Черноносов) Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Александра Николаевна

Рождение ребёнка
03.04.1882

Дочь: (Чернова (Черноносов)) Шестерикова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Александра Николаевна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Чернова) Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Александра Николаевна

д. Мусино Вологодскаго уезда Кубенской волости
Смерть
25.05.1913

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