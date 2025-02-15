Чернов (Черноносов) Андрей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смерти25.05.1913
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Чернов (Черноносов) Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Александра Николаевна
Рождение ребёнка
03.04.1882
Дочь: (Чернова (Черноносов)) Шестерикова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Александра Николаевна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Чернова) Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Александра Николаевна
д. Мусино Вологодскаго уезда Кубенской волости
Смерть
25.05.1913