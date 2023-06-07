Гладишко (Дзикова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладишко (Дзикова) Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1912 г.р.
1929 г.р.
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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1912

Дочь: Гладишко Мария

Отец ребёнка: Гладишко Лаврентий

Рождение ребёнка
1929

Дочь: NINA

Отец ребёнка: Гладишко Лаврентий

Рождение ребёнка
22.06.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гладишко Лаврентий

Смерть
1947
Ружин, Житомирська область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гладишко Лаврентий

Похороны
Неизвестно
Ружин, Житомирська область
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