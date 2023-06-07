Гладишко (Дзикова) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.05.1912
Дочь: Гладишко Мария
Отец ребёнка: Гладишко Лаврентий
Рождение ребёнка
1929
Дочь: NINA
Отец ребёнка: Гладишко Лаврентий
Рождение ребёнка
22.06.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гладишко Лаврентий
Смерть
1947
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гладишко Лаврентий
Похороны
Неизвестно