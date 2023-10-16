Путилин Василий Ефимович
Место рождения
Дата рождения28.02.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1801
Отец: Путилин Ефим Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Путилина Графина Федотовна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Путилин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Путилина Графина Федотовна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Путилин Родион Васильевич
Мать ребёнка: Путилина Графина Федотовна
Смерть
Неизвестно