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Путилин Василий Ефимович

Место рождения

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

28.02.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1801

Отец: Путилин Ефим Яковлевич

Мать: (Путилина) Дарья Петровна

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Путилина Графина Федотовна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Путилин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Путилина Графина Федотовна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Путилин Родион Васильевич

Мать ребёнка: Путилина Графина Федотовна

Смерть
Неизвестно

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