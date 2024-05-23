Бондарева (Гончар) Валентина Петровна 23.05.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бондарева (Гончар) Валентина Петровна

Место рождения

Молдавановка, Ольгинский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

23.05.1946

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.10.19

Сын: Бондарев Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Бондарев Владимир Викторович

Рождение
23.05.1946

Отец: Гончар Петр Тихонович

Мать: Гончар (Овчаренко) Татьяна Яковлевна

Молдавановка, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
22.08.1965

Дочь: Васина (Бондарева) Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Бондарев Владимир Викторович

Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
Рождение ребёнка
30.10.1982

Дочь: Андриянова Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Бондарев Владимир Викторович

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