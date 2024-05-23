Бондарева (Гончар) Валентина Петровна
Место рождения
Дата рождения23.05.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.10.19
Сын: Бондарев Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Бондарев Владимир Викторович
Рождение
23.05.1946
Рождение ребёнка
22.08.1965
Дочь: Васина (Бондарева) Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Бондарев Владимир Викторович
Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
Рождение ребёнка
30.10.1982
Дочь: Андриянова Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Бондарев Владимир Викторович