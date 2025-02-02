Пупков Павел Тихонович
мужской, родился 1925
умер Неизвестно
ОтецПупков ТихонНеизвестно г.р.
МатьПупкова Анастасия ПетровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Пупкова (Терешина) Татьяна ТихоновнаНеизвестно г.р.
Дети
Лаврова (Пупкова) Людмила ПавловнаНеизвестно г.р.
Локтионова (Пупкова) Александра ПавловнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Пупков Тихон
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаврова (Пупкова) Людмила Павловна
Мать ребёнка: Пупкова (Терешина) Татьяна Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Локтионова (Пупкова) Александра Павловна
Мать ребёнка: Пупкова (Терешина) Татьяна Тихоновна
Россия
Смерть
Неизвестно