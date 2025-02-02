Пупков Павел Тихонович 1925 — найти родственников по фамилии на Familio

Пупков Павел Тихонович

Автор
АМ
Мацнев А.

мужской, родился 1925

умер Неизвестно

Отец
Пупков ТихонНеизвестно г.р.
Мать
Пупкова Анастасия ПетровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Пупкова (Терешина) Татьяна ТихоновнаНеизвестно г.р.
Дети
Лаврова (Пупкова) Людмила ПавловнаНеизвестно г.р.
Локтионова (Пупкова) Александра ПавловнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Пупков Тихон

Мать: Пупкова Анастасия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пупкова (Терешина) Татьяна Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаврова (Пупкова) Людмила Павловна

Мать ребёнка: Пупкова (Терешина) Татьяна Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Локтионова (Пупкова) Александра Павловна

Мать ребёнка: Пупкова (Терешина) Татьяна Тихоновна

Россия

Смерть
Неизвестно

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