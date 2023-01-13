Хмелевская (Скибарко) Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1928
Дата смерти06.05.1989
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.02.1953
Сын: Хмелевский Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Хмелевский Алексей Александрович
Рождение ребёнка
02.08.1955
Дочь: Шигаева (Хмелевская) Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Хмелевский Алексей Александрович
Смерть
06.05.1989