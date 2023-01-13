Хмелевская (Скибарко) Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелевская (Скибарко) Валентина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1928

Дата смерти

06.05.1989

Пол

Женский

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1928

Отец: Скибарко Алексей Антонович

Мать: Скибарко (Ораевская) Ольга Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хмелевский Алексей Александрович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
?.02.1953

Сын: Хмелевский Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Хмелевский Алексей Александрович

Рождение ребёнка
02.08.1955

Дочь: Шигаева (Хмелевская) Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Хмелевский Алексей Александрович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
06.05.1989
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

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