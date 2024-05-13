Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиПосле 1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Терентьевич
Рождение ребёнка
1779
Сын: Анисифор Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Терентьевич
Рождение ребёнка
1783
Сын: Евсегней Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Терентьевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Терентьевич
Рождение ребёнка
1791
Сын: Данила Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Терентьевич
Смерть
После 1798