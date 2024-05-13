Мария Ивановна 1753 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

После 1798

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Терентьевич

Рождение ребёнка
1779

Сын: Анисифор Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Терентьевич

Зининская, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Евсегней Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Терентьевич

Зининская, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Терентьевич

Зининская, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Данила Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Терентьевич

Зининская, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1798
Зининская, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

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