Klaasen (Abrams) Elisabeth
женский, родилась 03.09.1811, Монтовске Паствиская
умерла 28.01.1888, Ручаевка
Супруги
Klaasen Wilhelm17.12.1812 г.р.
Дети
Heinrichs (Klaasen) Elisabeth14.03.1838 г.р.
Klaasen Wilhelm08.06.1847 г.р.Показать еще 4
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Klaasen Wilhelm
Рождение ребёнка
14.03.1838
Дочь: Heinrichs (Klaasen) Elisabeth
Отец ребёнка: Klaasen Wilhelm
Рождение ребёнка
08.06.1847
Сын: Klaasen Wilhelm
Отец ребёнка: Klaasen Wilhelm
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
03.11.1848
Сын: Klaassen Abraham Wilhelm A
Отец ребёнка: Klaasen Wilhelm
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1851
Дочь: Balman (Klassen Klaasen) Anna W A
Отец ребёнка: Klaasen Wilhelm
Рождение ребёнка
10.05.1853
Дочь: Wiebe (Klaasen Klassen) Katharina
Отец ребёнка: Klaasen Wilhelm
Рождение ребёнка
26.04.1856
Сын: Klaasen Jacob
Отец ребёнка: Klaasen Wilhelm
Смерть
28.01.1888