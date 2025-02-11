Klaasen (Abrams) Elisabeth 03.09.1811 — найти родственников по фамилии на Familio

Klaasen (Abrams) Elisabeth

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 03.09.1811, Монтовске Паствиская

умерла 28.01.1888, Ручаевка

Супруги
Klaasen Wilhelm17.12.1812 г.р.
Дети
Heinrichs (Klaasen) Elisabeth14.03.1838 г.р.
Klaasen Wilhelm08.06.1847 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Klaasen Wilhelm

Рождение ребёнка
14.03.1838

Дочь: Heinrichs (Klaasen) Elisabeth

Отец ребёнка: Klaasen Wilhelm

Рождение ребёнка
08.06.1847

Сын: Klaasen Wilhelm

Отец ребёнка: Klaasen Wilhelm

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
03.11.1848

Сын: Klaassen Abraham Wilhelm A

Отец ребёнка: Klaasen Wilhelm

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
30.01.1851

Дочь: Balman (Klassen Klaasen) Anna W A

Отец ребёнка: Klaasen Wilhelm

Рождение ребёнка
10.05.1853

Дочь: Wiebe (Klaasen Klassen) Katharina

Отец ребёнка: Klaasen Wilhelm

Рождение ребёнка
26.04.1856

Сын: Klaasen Jacob

Отец ребёнка: Klaasen Wilhelm

Смерть
28.01.1888

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