Есаков Анисим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Есаков Иван Максимов
Мать: Есакова Елена Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Прасковья Анисимовна
Мать ребёнка: Есакова Мария
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Акулина Анисимовна
Мать ребёнка: Есакова Мария
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: Есакова Мария
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Федосья Анисимовна
Мать ребёнка: Есакова Мария
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Есаков Дмитрий Анисимович
Мать ребёнка: Есакова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Есакова Мария
Смерть
Неизвестно