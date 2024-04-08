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Есаков Анисим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Есаков Иван Максимов

Мать: Есакова Елена Дмитриева

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Прасковья Анисимовна

Мать ребёнка: Есакова Мария

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Акулина Анисимовна

Мать ребёнка: Есакова Мария

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Есаков Иван Анисимович

Мать ребёнка: Есакова Мария

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Федосья Анисимовна

Мать ребёнка: Есакова Мария

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Есаков Дмитрий Анисимович

Мать ребёнка: Есакова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есакова Мария

Смерть
Неизвестно
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