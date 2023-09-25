Изох (Русецкая) Софья Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Русецкая) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Русецкий Григорий Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Русецкий Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Русецкий Григорий Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Русецкий Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Русецкий Григорий Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Русецкий Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Русецкий Григорий Карпович