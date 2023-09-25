Изох (Русецкая) Софья Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изох (Русецкая) Софья Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Русецкая) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Русецкий Григорий Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русецкий Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Русецкий Григорий Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русецкий Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Русецкий Григорий Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русецкий Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Русецкий Григорий Карпович

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