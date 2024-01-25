Мафтуха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мафтуха

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шайхетдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1907 ст.

Дочь: Гареева Гаффа

Отец ребёнка: Мухаммедгарай Ахмедшахович

Нижнее Кучуково, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге первой мечети д.Кучуково Елабужского уезда Вятской губернии имеется запись от 20 февраля 1907 года о рождении Миннигафифы. В справке о смерти дата рождения указана 15 мая 1907 год... Показать все
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