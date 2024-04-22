Пузыня Степан Алексеевич
Место рождения
Дата рождения27.12.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1875 ст.
Отец: Пузыня Алексей Григорьевич
Мать: Пузыня Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
11.08.1900 ст.
Мать ребёнка: Пузыня Лукерья Михайловна
Рождение ребёнка
03.07.1903 ст.
Дочь: Пузыня Ольга Степановна
Мать ребёнка: Пузыня Лукерья Михайловна
Рождение ребёнка
13.10.1905 ст.
Мать ребёнка: Пузыня Лукерья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно