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Пузыня Степан Алексеевич

Место рождения

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

27.12.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1875 ст.

Отец: Пузыня Алексей Григорьевич

Мать: Пузыня Анна Матвеевна

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.08.1900 ст.

Сын: Пузыня Максим Степанович

Мать ребёнка: Пузыня Лукерья Михайловна

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.07.1903 ст.

Дочь: Пузыня Ольга Степановна

Мать ребёнка: Пузыня Лукерья Михайловна

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.10.1905 ст.

Сын: Пузыня Карп Степанович

Мать ребёнка: Пузыня Лукерья Михайловна

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пузыня Лукерья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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