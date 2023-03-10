Матрена Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Михаил Иванов

Отец ребёнка: Иван Киреев

Рождение ребёнка
1843

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Киреев

Рождение ребёнка
1845

Сын: Семен Иванов

Отец ребёнка: Иван Киреев

Рождение ребёнка
1848

Сын: Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Иван Киреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Киреев

Смерть
Неизвестно
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