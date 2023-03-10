Матрена Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Сын: Михаил Иванов
Отец ребёнка: Иван Киреев
Рождение ребёнка
1843
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Киреев
Рождение ребёнка
1845
Сын: Семен Иванов
Отец ребёнка: Иван Киреев
Рождение ребёнка
1848
Сын: Тимофей Иванов
Отец ребёнка: Иван Киреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Киреев
Смерть
Неизвестно