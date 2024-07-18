(Лопасова) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лопасова) Елизавета Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Лопасов Николай Ильич

Мать: (Нискоблинова Лопасова) Мария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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