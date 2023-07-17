Баталова (Туркина) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баталова (Туркина) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баталов Максим Федорович

Место жительства
До 01.01.1919
Прослауха, Баевский муниципальный район, Алтайский край
дер. Новинки
Бракосочетание
23.01.1919

Муж: Баталов Максим Федорович

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144/оп. 6/д.3554 брачный обыск
Смерть
Неизвестно

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