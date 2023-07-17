Баталова (Туркина) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
До 01.01.1919
Прослауха, Баевский муниципальный район, Алтайский край
дер. Новинки
Бракосочетание
23.01.1919
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144/оп. 6/д.3554 брачный обыск
Смерть
Неизвестно