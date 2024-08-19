Kriķe (Grīsle Grīslis) Zelma Antonija — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kriķe (Grīsle Grīslis) Zelma Antonija

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Место рождения

Veselava, Latvija

Дата рождения

До 06.09.1904

Дата смерти

22.07.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1930 г.р.
1932 г.р.

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 06.09.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Kriķis Centis

Отец ребёнка: Kriķis Pēteris

Рождение ребёнка
11.03.1932

Сын: Kriķis Druvis

Отец ребёнка: Kriķis Pēteris

Смерть
22.07.1994
Похороны
Неизвестно

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