Kriķe (Grīsle Grīslis) Zelma Antonija
Место рожденияVeselava, Latvija
Дата рожденияДо 06.09.1904
Дата смерти22.07.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 06.09.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Kriķis Centis
Отец ребёнка: Kriķis Pēteris
Рождение ребёнка
11.03.1932
Сын: Kriķis Druvis
Отец ребёнка: Kriķis Pēteris
Смерть
22.07.1994
Похороны
Неизвестно