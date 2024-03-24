Юрченко Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юрченко Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрченко Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Юрченко Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрченко Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Юрченко Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миклина Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Юрченко Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юрченко Вера
Смерть
Неизвестно