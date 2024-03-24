Юрченко Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юрченко Василий Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрченко Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Юрченко Вера

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрченко Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Юрченко Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миклина Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Юрченко Вера

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрченко Вера

Смерть
Неизвестно
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