Мария Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1909 ст.

Сын: Якунин Степан Георгиев

Отец ребёнка: Георгий Маркеллов

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
13.06.1913 ст.

Сын: Тихон Георгиев

Отец ребёнка: Георгий Маркеллов

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
22.08.1914 ст.

Сын: Якунин Сергей Георгиев

Отец ребёнка: Георгий Маркеллов

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Георгий Маркеллов

Смерть
Неизвестно
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