Мария Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.10.1909 ст.
Отец ребёнка: Георгий Маркеллов
Рождение ребёнка
13.06.1913 ст.
Сын: Тихон Георгиев
Отец ребёнка: Георгий Маркеллов
Рождение ребёнка
22.08.1914 ст.
Отец ребёнка: Георгий Маркеллов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Георгий Маркеллов
Смерть
Неизвестно