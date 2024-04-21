Попова (Таничева) Любовь Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Таничева) Любовь Станиславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1956

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1956

Отец: не указан

Мать: Таничева (Сизова) Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
01.06.1983

Дочь: Рухлова (Попова) Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Попов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
27.05.1984

Сын: Попов Николай Владимирович

Отец ребёнка: Попов Владимир Николаевич

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