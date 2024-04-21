Попова (Таничева) Любовь Станиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1956
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1983
Дочь: Рухлова (Попова) Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Попов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
27.05.1984
Сын: Попов Николай Владимирович
Отец ребёнка: Попов Владимир Николаевич