Дымчан Дария Евстафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
12.08.1912 ст.
Крещение Мирона Дымчан Барнаульского уезда Ново-Локтевской волости поселка Каменского крестьянина Трифона Иванова Дымчан и законная жена его Мария Максимова, оба православные Восприемники: Ново-Локт... Показать все
Место жительства
1912
Смерть
Неизвестно