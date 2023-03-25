Дымчан Дария Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дымчан Дария Евстафьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
12.08.1912 ст.
Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
Крещение Мирона Дымчан Барнаульского уезда Ново-Локтевской волости поселка Каменского крестьянина Трифона Иванова Дымчан и законная жена его Мария Максимова, оба православные Восприемники: Ново-Локт... Показать все
Место жительства
1912
Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
Смерть
Неизвестно
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